Под Павловском мужчина из Ростовской области попал в смертельное ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области произошла авария, в которой погибли двое мужчин. Происшествие случилось под городом Павловском вечером 25 января.Примерно в 23:30 водитель автомобиля «Ауди А4» вместе с пассажиром ехал по трассе М-4 «Дон». Неподалеку от «Угольного леса» машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик «Дунфэн». За рулем фуры был 49-летний житель донского региона. От удара «Ауди» превратилась в груду металла.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате ДТП погибли 45-летний водитель легкового автомобиля и его 47-летний пассажир. Мужчины проживали в Подмосковье.