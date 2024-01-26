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Под Павловском мужчина из Ростовской области попал в смертельное ДТП

Под Павловском мужчина из Ростовской области попал в смертельное ДТП
В Воронежской области произошла авария, в которой погибли двое мужчин. Происшествие случилось под городом Павловском вечером 25 января.

Примерно в 23:30 водитель автомобиля «Ауди А4» вместе с пассажиром ехал по трассе М-4 «Дон». Неподалеку от «Угольного леса» машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик «Дунфэн». За рулем фуры был 49-летний житель донского региона. От удара «Ауди» превратилась в груду металла.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате ДТП погибли 45-летний водитель легкового автомобиля и его 47-летний пассажир. Мужчины проживали в Подмосковье.
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области
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