Под колесами выезжавшей задом иномарки в Таганроге оказалась 79-летняя пенсионерка

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В Таганроге под колесами выезжавшей задом иномарки оказалась 79-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.Авария произошла утром 7 апреля в 7-м Новом переулке, в районе дома № 89/1.По предварительным сведениям, 62-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, выполнял маневр движения задним ходом. В это время по дороге шла пожилая женщина.Водитель "Ниссана", не увидев пешехода позади своего автомобиля, продолжил движение, и 79-летняя женщина оказалась сбита транспортным средством.По информации областной Госавтоинспекции, пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.