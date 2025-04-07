Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под колесами выезжавшей задом иномарки в Таганроге оказалась 79-летняя пенсионерка

Под колесами выезжавшей задом иномарки в Таганроге оказалась 79-летняя пенсионерка
В Таганроге под колесами выезжавшей задом иномарки оказалась 79-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла утром 7 апреля в 7-м Новом переулке, в районе дома № 89/1.

По предварительным сведениям, 62-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, выполнял маневр движения задним ходом. В это время по дороге шла пожилая женщина.

Водитель "Ниссана", не увидев пешехода позади своего автомобиля, продолжил движение, и 79-летняя женщина оказалась сбита транспортным средством.

По информации областной Госавтоинспекции, пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.