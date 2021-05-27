Почти 50 млн рублей оценивают ущерб от пожара на свиноферме в Ростовской области
После пожара на свиноферме в Ростовской области ущерб оценивают почти в 50 миллионов рублей. Огонь уничтожил не только постройки, но и 12 тысяч поросят.
Происшествие случилось в хуторе Гусев 27 мая. Молниеносно огонь распространился на 2 тысячи квдратных метров, обрушилась кровля. Оказавшись в пламенной ловушке, заживо сгорели более 12 тысяч поросят. Сейчас специалисты ищут причину возгорания.
Свиноферма «Русская свинина» принадлежит кубанскому «Агрокомплексу имени Н.И. Ткачева». Несмотря на большое количество сельхозпредприятий, дела у компании обстоят не очень хорошо. Только за 2020 год убытки составили более 234 миллионов рублей.