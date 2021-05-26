Во время пожара на свиноферме в Каменском районе погибли более 12 тысяч животных
Во время пожара на свиноводческом предприятии в Каменском районе заживо сгорели более 12 тысяч животных. ЧП случилось около полудня 27 мая в хуторе Гусев.
Как сообщал Rostov.ru, огонь распространился на 2 тысячи квдратных метров. Тяжелые металлические конструкции обрушились прямо на животных, которые находились внутри. Тогда было известно о сотнях погибших свиней. Теперь число сгоревших животных увеличилось до 12 тысяч. По информации DonDay.ru, погибли 12 296 свиней.
Свиноферма «Русская свинина» принадлежит кубанскому «Агрокомплексу имени Н.И. Ткачева». Агрохолдингом владеет отец Александра Ткачева – экс-губернатора Краснодарского края, бывшего главы Минсельхоза РФ. Холдинг объединяет 29 сельхозпредприятий, а его собственная торговая сеть превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «Русскую свинину» в 2005 году учредил бизнесмен Михаил Каминский. В 2020 году предприятие ушло в существенный минус. Убытки составили более 234 миллионов рублей.
Не исключено, что происшествие на крупном свиноводческом предприятии повлияет на стоимость свинины в регионе. По данным Ростовстата на 24 мая, среднеобластная цена за килограмм свинины составляет 286 рублей. Каждую неделю она дорожает минимум на два рубля.