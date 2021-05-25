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В Каменском районе произошел крупный пожар на свиноферме

В Каменском районе произошел крупный пожар на свиноферме
В Каменском районе свиноводческая ферма горела на площади 2 тысяч квадратных метров. Возгорание случилось около полудня 27 мая в хуторе Гусев.

Огонь вспыхнул в производственном корпусе. Пламя быстро распространилось по всему помещению. Площадь пожара составила более 2 тысяч квадратных метров. Ветер разносил черный едкий дым по всему хутору.

- На место направили 17 спасателей и шесть спецмашин, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Когда пожарные прибыли, конструкции здания уже начали рушиться. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Сейчас огнеборцы разбирают и проливают сгоревшие конструкции.

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