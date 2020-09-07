Пенсионерку-экстремалку оштрафовали за опасную езду в Ростове

Пожилую женщину-водителя оштрафовали за опасную езду в Ростове-на-Дону. Об экстремальном вождении ростовской пенсионерки рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.Старушка стала героиней ростовских соцсетей в августе. Очевидцы засняли на видео, как женщина-водитель задним ходом ехала на «Дэу Матизе» по проспекту 40-летия Победы. Только чудо уберегло автомобилистов от ДТП из-за такого горе-водителя.Только позже выяснилось, что за рулем сидела 83-летняя женщина. Причину экстремального вождения она не объяснила, а вот фигуранткой дела об административном правонарушении стала.В сентябре суд оштрафовал пенсионерку на полторы тысячи рублей.