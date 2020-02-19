Пенсионерка попала в больницу с ожогами после пожара в Ростовской области



В Ростовской области один человек пострадал в результате пожара. Происшествие случилось в Семикаракорске 20 февраля. Примерно в 17:30 загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Араканцева.



- На место выезжали 12 человек личного состава и три единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - В результате пожара оказались повреждены личные вещи на площади два квадратных метра.



Спасатели вывели из дома нескольких людей. В происшествии пострадала пенсионерка. 65-летняя женщина получила ожоги. Её доставили в ЦРБ. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.