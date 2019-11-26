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Пенсионерка погибла при пожаре в Ростовской области

Пенсионерка погибла при пожаре в Ростовской области
Пожар унёс жизнь пенсионерки в Ростовской области. Инцидент произошёл в хуторе Ильинском Егорлыкского района. Около 17 часов 27 ноября загорелся частный дом на улице Парковой.

На место прибыли два пожарных расчёта. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра.

- В результате происшествия погибла 63-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Пламя тушили восемь человек и две единицы техники.

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