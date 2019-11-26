Пенсионерка погибла при пожаре в Ростовской области



Пожар унёс жизнь пенсионерки в Ростовской области. Инцидент произошёл в хуторе Ильинском Егорлыкского района. Около 17 часов 27 ноября загорелся частный дом на улице Парковой.



На место прибыли два пожарных расчёта. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра.



- В результате происшествия погибла 63-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Пламя тушили восемь человек и две единицы техники.