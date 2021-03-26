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На трассе Ростовской области в ДТП пострадала пожилая пассажирка

На трассе Ростовской области в ДТП пострадала пожилая пассажирка
Пожилая пассажирка иномарки пострадала в ДТП на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Авария произошла 29 марта в десять часов .

По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель «Шевроле Клан» ехала по трассе в сторону Волгодонска. Недалеко от Багаевского района она решила остановиться у правой обочины, но не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

- В результате ДТП пострадала 72-летняя пассажирка, - сообщили в ГИБДД по региону.

Пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

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