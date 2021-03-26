На трассе Ростовской области в ДТП пострадала пожилая пассажирка

Пожилая пассажирка иномарки пострадала в ДТП на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Авария произошла 29 марта в десять часов .По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель «Шевроле Клан» ехала по трассе в сторону Волгодонска. Недалеко от Багаевского района она решила остановиться у правой обочины, но не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.Пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.