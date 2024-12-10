Пассажир ВАЗа погиб в жестком ДТП с кроссовером в Ростовской области

Фото и видео: ГАИ РО

В Ростовской области 10 декабря произошло смертельное ДТП с участием легковушки и кроссовера. Жесткая авария случилась в Новочеркасске около 09:30.По предварительным данным, 22-летний водитель «Фольксвагена Тигуана» проскочил на красный сигнал светофора на Баклановском проспекте. Кроссовер на скорости врезался в «ВАЗ-2114», который поворачивал в сторону Магнитного переулка.От удара транспортные средства отлетели на несколько метров в сторону.По информации региональной Госавтоинспекции, травмы в ДТП получил 54-летний водитель ВАЗа. Его пассажир скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.