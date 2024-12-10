Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пассажир ВАЗа погиб в жестком ДТП с кроссовером в Ростовской области

Пассажир ВАЗа погиб в жестком ДТП с кроссовером в Ростовской области
В Ростовской области 10 декабря произошло смертельное ДТП с участием легковушки и кроссовера. Жесткая авария случилась в Новочеркасске около 09:30.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Фольксвагена Тигуана» проскочил на красный сигнал светофора на Баклановском проспекте. Кроссовер на скорости врезался в «ВАЗ-2114», который поворачивал в сторону Магнитного переулка.

От удара транспортные средства отлетели на несколько метров в сторону.

По информации региональной Госавтоинспекции, травмы в ДТП получил 54-летний водитель ВАЗа. Его пассажир скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

Фото и видео: ГАИ РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.