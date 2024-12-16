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В Ростовской области двое пострадали в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В Ростовской области двое пострадали в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
В Ростовской области два человека пострадали в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Авария произошла ночью 15 декабря.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Опель Астра» ехал по Красносулинскому району. На пути ему повстречались полицейские. Они потребовали остановиться, однако парень проигнорировал их. Началась погоня. На въезде в городе Зверево иномарку занесло. Она на полном ходу врезалась в рекламную опору. От удара легковушка превратилась в груду металлолома.

По информации региональной Госавтоинспекции, после ДТП водитель «Опель Астра» и его 32-летний пассажир были госпитализированы.
Фото: ГАИ РО
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