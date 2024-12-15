Чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский умер на соревнованиях в Ростове

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В Ростове-на-Дону на соревнованиях скончался чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский. Трагедия произошла на Кубке Европы WPC 14 декабря. Об этом сообщают знакомые спортсмена.Предварительно, Сергею стало плохо во время разминки. Он потерял сознание и упал. На вызов приехали сотрудники скорой помощи. Они пытались реанимировать мужчину, но сделать это не удалось.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.