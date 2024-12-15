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В ходе спецоперации пропал 50-летний боец, служивших в Ростовской области

В ходе спецоперации пропал 50-летний боец, служивших в Ростовской области
В ходе СВО пропал 50-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Больше месяца о судьбе Юрия Подъячева неизвестно.

Мужчина подписал контракт на участие в спецоперации. Его закрепили за воинской частью 78568, которая находится в Миллерово.

Последний раз боец связывался с близкими 6 ноября. Предположительно, он находился под Курском.

Если вы знаете, где может находиться Юрий, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут сведения его родным.
Фото: соцсети
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