В ходе спецоперации пропал 50-летний боец, служивших в Ростовской области
В ходе СВО пропал 50-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Больше месяца о судьбе Юрия Подъячева неизвестно.
Мужчина подписал контракт на участие в спецоперации. Его закрепили за воинской частью 78568, которая находится в Миллерово.
Последний раз боец связывался с близкими 6 ноября. Предположительно, он находился под Курском.
Если вы знаете, где может находиться Юрий, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут сведения его родным.