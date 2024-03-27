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Пассажир ВАЗа пострадал в ДТП в Шахтах

Пассажир ВАЗа пострадал в ДТП в Шахтах
В Ростовской области в городе Шахты произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Авария случилась 27 марта около 11:00.

По предварительным данным, 23-летний водитель «ВАЗ-211440» двигался по проспекту Ленинского Комсомола. В районе дома №63 он врезался в автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 35-летнего мужчины. От удара транспортные средства практически выбросило с дороги.

- В результате ДТП пострадал 32-летний пассажир «ВАЗ-211440». Ему была оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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