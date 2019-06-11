Парня в Ростовской области подозревают в многолетнем насиловании родной сестры



В Ростовской области местного жителя подозревают в систематическом насиловании младшей сестры. В отношении 21-летнего Виталия У. завели уголовное дело, сообщает DonDay.ru.



Молодой человек в период с 2015 по 2019 год заставлял девочку вступить с ним в интимную связь. Свои гнусные действия он совершал в сарае или в одной из комнат дома, когда родители уезжали по делам. Бедная жертва не могла сопротивляться брату.



Спустя много лет, она, наконец, решилась рассказать обо всём взрослым. Подросток призналась, что старший брат насиловал её с 10 лет. Потерпевшую сразу отправили на медицинскую экспертизу, в ходе которой были выявлены травмы, являющиеся следствием насилия.



Сейчас Виталий задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос о заключении его под стражу.



Если вину молодого человека докажут, ему грозит до 17 лет лишения свободы.