На Дону судят парня, обвиняемого в изнасиловании собственной сестры



В Ростовской области суд начал рассматривать дело 21-летнего парня, обвиняемого в изнасиловании собственной сестры. Об этом сообщает DonDay.ru.



По информации портала, судебное заседание по делу молодого человека назначили на 17 декабря в Зерноградском районном суде.



Напомним, по версии следствия, Виталий У. в течение четырех лет заставлял девочку удовлетворять его потребности. Когда родителей не было дома, он заводил школьницу в сарай или отдаленную комнату в доме и принуждал вступать с ним в половую связь. Она не могла оказать ему сопротивление.



Правда «всплыла», когда девочка рассказала обо всем взрослым. Подозреваемого задержали и возбудили на него уголовное дело по статьям: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».