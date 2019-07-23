Опасный преступник, сбежавший из-под конвоя, может скрываться в Ростовской области



В Ростовской области может находиться опасный преступник, сбежавший из-под стражи.



Обвиняемый в убийстве собственного брата 38-летний Антон Санников скрылся от сотрудников правоохранительных органов вечером 24 июля в Краснодарском крае. Побег произошёл на обменном пункте станции Армавир-2. Злоумышленнику удалось сбежать во время обмена встречного караула от СИЗО-2 и планового караула Управления по конвоированию краевого УФСИН «Краснодар-Адлер».

- Санников обвиняется в убийстве своего 48-летнего брата, а также краже денег погибшего и угоне его автомобиля, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю. - Также ему предъявлено обвинение в уничтожении документов брата.



Скрывшийся мужчина объявлен в федеральный розыск. Предполагается, что он может скрываться на территории Ростовской области, чтобы впоследствии отправиться на Украину.