Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Опасный преступник, сбежавший из-под конвоя, может скрываться в Ростовской области

Опасный преступник, сбежавший из-под конвоя, может скрываться в Ростовской области
В Ростовской области может находиться опасный преступник, сбежавший из-под стражи.

Обвиняемый в убийстве собственного брата 38-летний Антон Санников скрылся от сотрудников правоохранительных органов вечером 24 июля в Краснодарском крае. Побег произошёл на обменном пункте станции Армавир-2. Злоумышленнику удалось сбежать во время обмена встречного караула от СИЗО-2 и планового караула Управления по конвоированию краевого УФСИН «Краснодар-Адлер».
- Санников обвиняется в убийстве своего 48-летнего брата, а также краже денег погибшего и угоне его автомобиля, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю. - Также ему предъявлено обвинение в уничтожении документов брата.

Скрывшийся мужчина объявлен в федеральный розыск. Предполагается, что он может скрываться на территории Ростовской области, чтобы впоследствии отправиться на Украину.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.