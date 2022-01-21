Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Около десятка гаражей сгорели во время пожара в Ростовской области. ЧП случилось 22 января около 17:00.Огонь вспыхнул в поселке Каменоломни на улице Центральной. Почувствовав едкий запах дыма и гари, очевидцы вызвали на помощь пожарных. Огонь очень стремительно распространялся и бушевал на 100 квадратных метрах, уничтожив личные вещи и повредив автомобили. Приехавшим пожарным удалось справиться с возгоранием примерно через час. К счастью, обошлось без пострадавших.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, для ликвидации огня привлекали 17 спасателей и пять единиц техники. Причины произошедшего устанавливают.