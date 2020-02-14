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Сенник сгорел в Ростовской области

Сенник сгорел в Ростовской области
В Ростовской области случился крупный пожар в сеннике. Огонь уничтожил большой запас кормов для скота. Происшествие случилось 16 февраля в селе Сандата Сальского района.

Возгорание началось около 13:30. Очевидцы вызвали на место пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь пылал на площади 24 квадратных метра.

- К тушению привлекали четыре человека личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным спасательного ведомства, на ликвидацию пламени ушло порядка 20 минут. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Огонь нанёс большой урон по запасам корма для скота.

Причину пожара в данный момент устанавливают.

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