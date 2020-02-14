Сенник сгорел в Ростовской области



В Ростовской области случился крупный пожар в сеннике. Огонь уничтожил большой запас кормов для скота. Происшествие случилось 16 февраля в селе Сандата Сальского района.



Возгорание началось около 13:30. Очевидцы вызвали на место пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь пылал на площади 24 квадратных метра.



- К тушению привлекали четыре человека личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным спасательного ведомства, на ликвидацию пламени ушло порядка 20 минут. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Огонь нанёс большой урон по запасам корма для скота.



Причину пожара в данный момент устанавливают.