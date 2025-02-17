Неподалеку от Ростова образовалась большая пробка из-за жуткой аварии

Фото: Яндекс.Карты

Неподалеку от Ростова образовалась внушительная пробка вследствие серьезной аварии. Инцидент произошел 18 февраля на Аксайском проспекте, неподалеку от торгового центра «Мега».Судя по видео, опубликованным очевидцами в социальных сетях, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Удар оказался настолько сильным, что легковушка была буквально смята, превратившись в груду искорёженного метала. Передняя часть машины расплющилась, как консервная банка, а двери оказались вырваны.На данный момент нет информации о пострадавших, и официальные сообщения от служб экстренного реагирования еще не поступали.Стоит отметить, что данная авария вызвала образование значительного затора, длина которого превышает три километра и достигает проспекта Шолохова. Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты, чтобы избежать попадания в пробку.