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Неподалеку от Ростова образовалась большая пробка из-за жуткой аварии

Неподалеку от Ростова образовалась большая пробка из-за жуткой аварии

Неподалеку от Ростова образовалась внушительная пробка вследствие серьезной аварии. Инцидент произошел 18 февраля на Аксайском проспекте, неподалеку от торгового центра «Мега».

Судя по видео, опубликованным очевидцами в социальных сетях, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Удар оказался настолько сильным, что легковушка была буквально смята, превратившись в груду искорёженного метала. Передняя часть машины расплющилась, как консервная банка, а двери оказались вырваны.

На данный момент нет информации о пострадавших, и официальные сообщения от служб экстренного реагирования еще не поступали.

Стоит отметить, что данная авария вызвала образование значительного затора, длина которого превышает три километра и достигает проспекта Шолохова. Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты, чтобы избежать попадания в пробку.
Фото: Яндекс.Карты
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