Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Неизвестные воткнули стрелу в череп собаки в Ростове

Неизвестные воткнули стрелу в череп собаки в Ростове
В Ростове неизвестные воткнули стрелу в череп бездомной собаки. Об этом Donday сообщила местная жительница Виктория, которая обнаружила животное.

В полдень 13 декабря Виктория шла по улице в районе Суворовского проспекта. Внезапно её внимание привлекла собака, которая была явно чем-то напугана. Подойдя ближе, она увидела, что из головы животного торчит стрела. 

— Дрожит, в глазах страх! Я пыталась подманить к себе, он близко подходит, но не дается. Потом он ушел к себе в будку на стоянке, — сообщила Виктория.


Виктория проконсультировалась с ветеринаром и узнала, что самостоятельно извлечь предмет из головы животного очень рискованно.

Необходимо усыпить собаку, удалить предмет и наложить швы на рану. В противном случае может начаться сильное кровотечение.

Обычно собака находится на парковке по улице Андреева, рядом с домом №7. Также она часто бывает в лесополосе рядом с супермаркетом на улице Белоусова. Местные жители надеются, что те, у кого есть возможность, помогут пострадавшей собаке.
Фото: ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.