Неизвестные воткнули стрелу в череп собаки в Ростове

— Дрожит, в глазах страх! Я пыталась подманить к себе, он близко подходит, но не дается. Потом он ушел к себе в будку на стоянке, — сообщила Виктория.

Фото: ростов.ру

В Ростове неизвестные воткнули стрелу в череп бездомной собаки. Об этом Donday сообщила местная жительница Виктория, которая обнаружила животное.В полдень 13 декабря Виктория шла по улице в районе Суворовского проспекта. Внезапно её внимание привлекла собака, которая была явно чем-то напугана. Подойдя ближе, она увидела, что из головы животного торчит стрела.Виктория проконсультировалась с ветеринаром и узнала, что самостоятельно извлечь предмет из головы животного очень рискованно.Необходимо усыпить собаку, удалить предмет и наложить швы на рану. В противном случае может начаться сильное кровотечение.Обычно собака находится на парковке по улице Андреева, рядом с домом №7. Также она часто бывает в лесополосе рядом с супермаркетом на улице Белоусова. Местные жители надеются, что те, у кого есть возможность, помогут пострадавшей собаке.