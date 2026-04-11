На трассе в Ростовской области кроссовер насмерть сбил пешехода

На трассе в Ростовской области кроссовер насмерть сбил пешехода
В Ростовской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 33-летний пешеход. Инцидент случился 11 апреля в Мясниковском районе.

По данным госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте вблизи автозаправочной станции. В это врем езал автомобиль марки «Хавал Ф7», водитель которого не успел отреагировать и сбил мужчину.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Фото: УГИБДД
