На трассе в Ростовской области кроссовер насмерть сбил пешехода
В Ростовской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 33-летний пешеход. Инцидент случился 11 апреля в Мясниковском районе.
По данным госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте вблизи автозаправочной станции. В это врем езал автомобиль марки «Хавал Ф7», водитель которого не успел отреагировать и сбил мужчину.
Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.