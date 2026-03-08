Новости
Над Азовским морем сбили еще 4 беспилотника утром 8 марта

Над Азовским морем сбили еще 4 беспилотника утром 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО отражали атаку в период с 8:00 до 14:00. Всего над различными регионами страны отразили атаку 152 дронов.

Кроме того, один БПЛА над акваторией Азовского моря сбили еще минувшей ночью.
Фото: Дондей
