Фото: Дондей

Над Азовским морем сбили еще 4 беспилотника утром 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.Силы ПВО отражали атаку в период с 8:00 до 14:00. Всего над различными регионами страны отразили атаку 152 дронов.Кроме того, один БПЛА над акваторией Азовского моря сбили еще минувшей ночью.