На железной дороге в Ростове нашли труп молодого человека



В Ростове на железной дороге обнаружили тело местного жителя. Инцидент случился около 7 часов 20 марта. В это время в полицию позвонил машинист поезда и рассказал, что увидел на соседних путях труп.



Следователи установили, что погибший является 26-летним ростовчанином. Он жил рядом с тем местом, где встретил свою смерть.



- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК РФ.



Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.