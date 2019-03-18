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На железной дороге в Ростове нашли труп молодого человека

На железной дороге в Ростове нашли труп молодого человека
В Ростове на железной дороге обнаружили тело местного жителя. Инцидент случился около 7 часов 20 марта. В это время в полицию позвонил машинист поезда и рассказал, что увидел на соседних путях труп.

Следователи установили, что погибший является 26-летним ростовчанином. Он жил рядом с тем местом, где встретил свою смерть.

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК РФ.

Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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