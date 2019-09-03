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В трюме судна в Ростовской области нашли труп 23-летнего парня

В трюме судна в Ростовской области нашли труп 23-летнего парня
Труп молодого человека нашли в трюме судна в Ростовской области. Правоохранители начали доследственную проверку по данному факту.

Тело 23-летнего парня нашли на судне «ОТА-947». Оно стояло на реке Дон на Александровском рейде Аксайского района. Известно, что молодой человек работал матросом на корабле.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены все члены экипажа, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Южном СУТ СК России.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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