В трюме судна в Ростовской области нашли труп 23-летнего парня
Труп молодого человека нашли в трюме судна в Ростовской области. Правоохранители начали доследственную проверку по данному факту.
Тело 23-летнего парня нашли на судне «ОТА-947». Оно стояло на реке Дон на Александровском рейде Аксайского района. Известно, что молодой человек работал матросом на корабле.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены все члены экипажа, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Южном СУТ СК России.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.