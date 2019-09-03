В трюме судна в Ростовской области нашли труп 23-летнего парня



Труп молодого человека нашли в трюме судна в Ростовской области. Правоохранители начали доследственную проверку по данному факту.



Тело 23-летнего парня нашли на судне «ОТА-947». Оно стояло на реке Дон на Александровском рейде Аксайского района. Известно, что молодой человек работал матросом на корабле.



- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены все члены экипажа, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Южном СУТ СК России.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.