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На Западном в Ростове произошло массовое ДТП с участием троллейбуса

На Западном в Ростове произошло массовое ДТП с участием троллейбуса

В Ростове троллейбус врезался в три припаркованных иномарки. ДТП случилось днем 16 марта на улице Интернациональной, сообщили в региональном УГИБДД.

Шофер направлялся от проспекта Стачки в сторону улицы Портовой. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством. Троллейбус врезался в припаркованные «Хендай», «Мазду» и «Ниссан». От удара одну из иномарок отбросило в стену частного дома.

К счастью, в результате массовой аварии никто не пострадал. А вот автомобили получили механические повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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