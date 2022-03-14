На Западном в Ростове произошло массовое ДТП с участием троллейбуса

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове троллейбус врезался в три припаркованных иномарки. ДТП случилось днем 16 марта на улице Интернациональной, сообщили в региональном УГИБДД.Шофер направлялся от проспекта Стачки в сторону улицы Портовой. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством. Троллейбус врезался в припаркованные «Хендай», «Мазду» и «Ниссан». От удара одну из иномарок отбросило в стену частного дома.К счастью, в результате массовой аварии никто не пострадал. А вот автомобили получили механические повреждения.