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На Ворошиловском проспекте в Ростове пешеход попал под колёса иномарки

На Ворошиловском проспекте в Ростове пешеход попал под колёса иномарки
Фото: vk.com/rostovnadonu
В центре Ростова мужчина попал под колёса иномарки. ДТП произошло в районе ЦГБ, на проспекте Ворошиловском.

Дорожное происшествие случилось около 17 часов 7 октября. По данным ГИБДД Ростовской области, 50-летний водитель «Фольксвагена Пассата» в районе дома № 80 сбил пешехода.
- По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, - сообщили в ГИБДД.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. По факту ДТП начата проверка.

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