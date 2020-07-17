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На улице Плиева в Ростове полностью сгорела «ГАЗель»

На улице Плиева в Ростове полностью сгорела «ГАЗель»
В Ростове-на-Дону сгорел припаркованный грузовик. Чрезвычайное происшествие случилось 21 июля примерно в 15:30 на улице Плиева.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, «ГАЗель» загорелась неподалеку от дома № 24. Что стало причиной пожара, неизвестно, однако пламя распространилось на весь грузовик, на площадь пять квадратных метров. С возгоранием боролись две пожарные автоцистерны, девять человек личного состава и два мотоцикла. Огонь ликвидировали спустя 10 минут.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

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