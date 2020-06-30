На тушение горящего леса в Ростовской области ушли почти сутки

В Ростовской области почти сутки тушили горящий лес. Масштабное происшествие случилось в Белокалитвинском районе. Огонь уничтожил 170 тысяч квадратных метров леса.Возгорание произошло 1 июля примерно в 16:30. Пламя быстро распространялось по местности, и чтобы справиться с бедствием, на место направили 75 пожарных и 21 единицу техники. Когда наземных сил не хватило, спасатели вызвали на подмогу вертолёт Ми-8. Он 18 раз летал к водоёму и обратно и в общей сложности сбросил на пылающий лес порядка 90 тонн воды.Локализовать пожар удалось только в начале десятого вечера. Полностью потушили его около полудня следующего дня.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, ни один человек в результате ЧП не пострадал. Причина пожара в данный момент устанавливается.