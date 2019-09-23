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На трассе Волгоград – Каменск отлетевшее у грузовика колесо спровоцировало массовое ДТП

На трассе Волгоград – Каменск отлетевшее у грузовика колесо спровоцировало массовое ДТП
Фото для иллюстрации
Отлетевшее во время движение колесо у грузовика стало причиной массового ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. Авария произошла 25 сентября в Калачевском районе.

Согласно предварительной информации, у грузовой «ГАЗели», которой управлял 33-летний мужчина, отскочило и выкатилось на дорогу колесо. Уходя от столкновения с ним, 27-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Там отечественная легковушка врезалась «Тойоту Камри» под управлением 37-летнего жителя Кемеровской области.
- В аварии пострадала 34-летняя пассажирка «Лады», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Девушку с травмами доставили в больницу.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту аварии начата проверка.

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