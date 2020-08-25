На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский произошла авария с пострадавшим
В Ростовской области на 58-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло ДТП. ЧП случилось около 9 часов утра 26 августа в Калачевском районе.
По предварительной информации, 25-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением, машина совершил съезд в кювет и перевернулась. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ДТП пострадал пассажир.
- 26-летний пассажир иномарки был госпитализирован, - сообщили в ведомстве.