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На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский произошла авария с пострадавшим

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский произошла авария с пострадавшим
В Ростовской области на 58-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло ДТП. ЧП случилось около 9 часов утра 26 августа в Калачевском районе.

По предварительной информации, 25-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением, машина совершил съезд в кювет и перевернулась. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ДТП пострадал пассажир.

- 26-летний пассажир иномарки был госпитализирован, - сообщили в ведомстве.

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