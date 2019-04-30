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Водитель уснул за рулём: при ДТП в Ростовской области погибла женщина, и пострадал ребёнок

Водитель уснул за рулём: при ДТП в Ростовской области погибла женщина, и пострадал ребёнок
В Азовском районе Ростовской области в результате ДТП погибла женщина, и пострадал ребёнок. Авария произошла на 36-м километре трассы Азов – Староминская 5 мая около 7 часов.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Форда Фиеста» уснул за рулём, устав от долгой дороги. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся, оказавшись на крыше. На месте происшествия погибла 40-летняя пассажирка. Тяжёлые травмы получил 12-летний ребёнок. Он был доставлен в медицинское учреждение.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Все детали трагедии устанавливают специалисты.

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