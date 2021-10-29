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На трассе под Волгодонском 4-летняя девочка пострадала в ДТП

На трассе под Волгодонском 4-летняя девочка пострадала в ДТП

На трассе под Волгодонском произошло ДТП с двумя легковушками. Авария случилась 2 ноября около 18:00.

По предварительным данным,за рулем иномарки «Хендай Акцент» находилась 38-летняя женщина, со стажем вождения один год. Она двигалась по трассе «Обход Волгодонска». Неподалеку от 3-го километра автодороги она попыталась повернуть налево с правой обочины и в итоге произошло столкновение с машиной «Лада Приора».Удар оказался настолько сильным, что авто буквально раскидало на дороге.

- В результате аварии пострадала 4-летняя девочка, которая находилась в авто «Хендай Акцент»,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области,- Ребенок был в детском удерживающем устройстве, поэтому серьезных травм удалось избежать.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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