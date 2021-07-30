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На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали две девочки

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали две девочки
На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека, двое из которых - дети. Авария случилась 1 августа на автодороге Кашары - Морозовск. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, 32-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал из Дагестана в Тулу. Он уснул за рулем, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате этого травмы получили четыре пассажира автомобиля - 31 года и 32 лет, а также две девочки – пяти и восьми лет. Их доставили в медучреждение.

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