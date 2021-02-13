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Четыре человека пострадали в аварии на трассе в Ростовской области

Четыре человека пострадали в аварии на трассе в Ростовской области
На трассе в Ростовской области в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. ДТП случилось на 1-м километре автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский – поселок Горняцкий – хутор Ильинка» днем 16 февраля.

40-летний водитель на «Лада Калина» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Ладой Веста», под управлением 37-летней женщины, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Обоих водителей, а также 6-летнюю девочку и 10-летнего мальчика, которые были на заднем сиденье «Калины», с травмами доставили в больницу.

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