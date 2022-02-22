На трассе в Ростовской области в аварии пострадали четыре человека

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В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии с иномаркой. ДТП случилось вечером 23 февраля на автодороге Морозовск - Цимлянск - Волгодонск. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.Предварительно известно, что 50-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» двигалась по второстепенной дороге в сторону одного из перекрестков. Она не уступила дорогу проезжавшему «Ниссану Альмера» под управлением 25-летнего водителя. В результате легковушки столкнулись.В больницу с травмами различной степени тяжести доставили обоих водителей. Госпитализация понадобилась также 52-летней пассажирке «Лады» и 18-летней девушке, находившейся в «Ниссане».