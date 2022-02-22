Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе в Ростовской области в аварии пострадали четыре человека

На трассе в Ростовской области в аварии пострадали четыре человека

В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии с иномаркой. ДТП случилось вечером 23 февраля на автодороге Морозовск - Цимлянск - Волгодонск. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Предварительно известно, что 50-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» двигалась по второстепенной дороге в сторону одного из перекрестков. Она не уступила дорогу проезжавшему «Ниссану Альмера» под управлением 25-летнего водителя. В результате легковушки столкнулись.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили обоих водителей. Госпитализация понадобилась также 52-летней пассажирке «Лады» и 18-летней девушке, находившейся в «Ниссане».
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.