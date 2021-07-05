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На Дону пьяный парень без прав перевернулся на ВАЗе: пострадал подросток

На Дону пьяный парень без прав перевернулся на ВАЗе: пострадал подросток
В Ростовской области произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось ранним утром 7 июля в Боковском районе.

По предварительной информации, 18-летний парень за рулем «ВАЗ-2107» ехал по автодороге станица Боковская - хутор Дубовой. В районе 3-го километра он разогнался и на высокой скорости не справился с управлением. «Семерка» съехала в кювет и перевернулась. Машина получила многочисленные повреждения. Задняя часть авто разбилась всмятку, а все стекла вылетели.

- В результате аварии пострадали девушки 16 и 18 лет, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Подростка госпитализировали, а 18-летней пассажирке оказали разовую помощь.

Как выяснилось, водитель ВАЗа выпил накануне спиртного и сел за руль, не имея водительских прав.

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