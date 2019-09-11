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На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП с грузовиком пострадали два человека

На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП с грузовиком пострадали два человека

В Ростовской области в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали водитель и пассажир. Авария произошла утром 13 сентября на 1 046-м километре автодороги.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Лады Приоры» врезался в «ВАЗ-2107». От удара «семёрку» отбросило на грузовик МАН.
- В результате происшествия пострадали водитель «Лады Приоры» и пассажир «ВАЗ-2107», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

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