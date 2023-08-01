На трассе М-4 «Дон» 43-летний пешеход погиб под колесами легковушки

Фото: DonDay.ru.

На трассе М-4 «Дон» произошла авария с погибшим. ДТП случилось ранним утром 1 августа в Воронежской области.По предварительной информации, 46-летний мужчина за рулем «Вольво S80» в районе села Филонова сбил пешехода. Тот пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водитель не успел притормозить. В результате аварии 43-летний мужчина погиб под колесами авто бизнес-класса.- Погибший являлся уроженцем Краснодарского края, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.Травмы получил и водитель машины. Он самостоятельно обратился за помощью. Мужчину госпитализировали.