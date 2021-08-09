Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Таганрогский залив надвигается шторм

На Таганрогский залив надвигается шторм

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. С 11 по 13 августа в Таганрогском заливе прогнозируют сильные дожди с грозой и градом. Непогода начнётся в ближайшие часы.

Ветер усилится до 20-25 метров в секунду. Кроме того, ухудшится видимость в пределах 1-2 километров. Непогоду прогнозируют и в портах Дона: азовском, ростовском и таганрогском.

Жителям донского региона следует по возможности не покидать свои дома. Если во время шторма вы оказались на улице, стоит избегать шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев. На случай отключения электроэнергии необходимо запастись фонарями или свечками.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.