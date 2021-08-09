На Таганрогский залив надвигается шторм

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. С 11 по 13 августа в Таганрогском заливе прогнозируют сильные дожди с грозой и градом. Непогода начнётся в ближайшие часы.Ветер усилится до 20-25 метров в секунду. Кроме того, ухудшится видимость в пределах 1-2 километров. Непогоду прогнозируют и в портах Дона: азовском, ростовском и таганрогском.Жителям донского региона следует по возможности не покидать свои дома. Если во время шторма вы оказались на улице, стоит избегать шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев. На случай отключения электроэнергии необходимо запастись фонарями или свечками.