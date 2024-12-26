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На станции в Сальске Ростовской области нашли 10 подозрительных предметов

На станции в Сальске Ростовской области нашли 10 подозрительных предметов
На железнодорожной станции в городе Сальск Ростовской области 15 декабря нашли 10 предметов, неопознанных предметов.

Неизвестные прямоугольные устройства были прикреплены к колесам локомотива, что заметили очевидцы и сразу же сообщили об этом в отдел полиции на транспорте.

На место происшествия быстро прибыла следственно-оперативная группа вместе с саперами.

- По результатам проверки выяснили, что обнаруженные предметы являются новыми датчиками, которые устанавливались для проведения замеров и настройки на локомотиве, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Фото: DonDay
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