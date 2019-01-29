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На Дону саперы отработали обнаружение взрывоопасных предметов с помощью новейшего оборудования

На Дону саперы отработали обнаружение взрывоопасных предметов с помощью новейшего оборудования
В Ростовской области сапёры Южного военного округа провели учения по поиску взрывоопасных предметов в условиях города. Для обнаружения взрывчатки военные использовали новейший мобильный инженерный комплекс разминирования (МИКР).

Комплекс предназначен для разведки территории, жилых зданий и промышленных помещений, а также транспорта. Робот определяет место расположения взрывоопасных предметов, обезвреживает и ликвидирует взрывчатку.

Кроме того, испытания прошёл новейший взрывозащитный костюм «Доспехи-КП-М». Внутри него встроена система климат-контроля, система передачи аудио- и видеоинформации.
- Обнаруженные и обезвреженные предметы были вывезены и уничтожены на специализированной площадке, - рассказали в пресс-службе ЮВО.

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