На Стачки в Ростове образовалась пробка из-за ДТП с автобусом



В Ростове-на-Дону образовалась серьёзная пробка из-за аварии. На проспекте Стачки 20 февраля около 9:30 случилось ДТП.



В районе остановки «улица Международная» столкнулись автобус № 26 и автомобиль «Яндекс Такси». Легковушку развернуло так, что она встала поперёк дороги. Транспортные средства полностью перекрыли проезд. На полосе по направлению от Центрального рынка образовался затор.



Машины стоят на участке между улицами МОПРа и Бабушкина. По МОПРа также нельзя проехать, здесь пробка появилась от 2-й Баррикадной до 2-й Краснодарской.



Информация о пострадавших в результате ДТП пока не поступала.

