На Шолохова в Ростове пассажир автобуса № 7 пострадал в ДТП

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В Ростове 67-летний мужчина пострадал в аварии с участием автобуса. ДТП случилось около 16 часов 18 ноября в районе ТЦ «Прогресс».По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса № 7 выполнял маршрут улица Можайская - Главный ж/д вокзал. В районе дома № 201 на проспекте Шолохова он врезался в автомобиль «Шкода Октавия». Иномарка под управлением 48-летнего мужчины стояла на краю проезжей части, предназначенной для посадки пассажиров.От удара легковушку отбросило на ограждение. Пассажиры автобуса по инерции упали на пол. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, один из них, 67-летний мужчина, получил травмы. Пенсионера доставили в больницу.