На северном в Ростове разобрали ВАЗ-2110. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля на улице Пацаева.У автомобиля сняли всю переднюю часть: капот, бампер, внутренние запчасти, одну левую фару и одно зеркало. Также похитители разбили почти все стекла, разобрали панель управления, и сняли две двери- водительскую и правую заднюю. Чудом удалось уцелеть колесам.По словам хозяина авто, грабители попали на камеры видеонаблюдения, поэтому возможно, что уже в ближайшее время они будут задержаны.