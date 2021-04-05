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На Северном в Ростове разобрали ВАЗ

На Северном в Ростове разобрали ВАЗ

На северном в Ростове разобрали ВАЗ-2110. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля на улице Пацаева.

У автомобиля сняли всю переднюю часть: капот, бампер, внутренние запчасти, одну левую фару и одно зеркало. Также похитители разбили почти все стекла, разобрали панель управления, и сняли две двери- водительскую и правую заднюю. Чудом удалось уцелеть колесам.



По словам хозяина авто, грабители попали на камеры видеонаблюдения, поэтому возможно, что уже в ближайшее время они будут задержаны.

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