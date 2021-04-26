На Пушкинской в Ростове забил метровый коммунальный фонтан
В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Пушкинской и переулка Семашко забил метровый коммунальный фонтан. Гейзер прорвался из-под дорожного люка утром 28 апреля.
В пресс-службе водоканала объяснили, что авария произошла из-за повреждённого гидранта. Работники должны устранить коммунальную аварию до полудня.
В результате аварии десятки домов, расположенных на улице Пушкинской на участке от Ворошиловского до Будённовского проспекта, остались без воды.