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На Пушкинской в Ростове забил метровый коммунальный фонтан

На Пушкинской в Ростове забил метровый коммунальный фонтан
В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Пушкинской и переулка Семашко забил метровый коммунальный фонтан. Гейзер прорвался из-под дорожного люка утром 28 апреля.

В пресс-службе водоканала объяснили, что авария произошла из-за повреждённого гидранта. Работники должны устранить коммунальную аварию до полудня.

В результате аварии десятки домов, расположенных на улице Пушкинской на участке от Ворошиловского до Будённовского проспекта, остались без воды.

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