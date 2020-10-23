На окраине Азова на большой площади горит камыш. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 27 октября около 17:30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.На месте работают 14 пожарных на шести единицах техники. Им уже удалось остановить распространение огня на 200 метрах по фронту.Уточняется, что угрозы жилым домам нет. Горение происходит в пойменной части и окружено ериками (прим. ред. – узкими протоками, соединяющими между собой озера, заливы, протоки и рукава рек между собой) и рекой Азовской.