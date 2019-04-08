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На федеральной трассе в ДТП с грузовиком погиб уроженец Ростовской области

На федеральной трассе в ДТП с грузовиком погиб уроженец Ростовской области
На 683-м километре трассы М-4 «Дон» в ДТП с участием фуры и «Форд Фокуса» погибли двое. Авария случилась утром 10 апреля в Павловском районе.

По предварительной информации, 25-летний парень на иномарке допустил столкновение со встречным автомобилем «ДАФ», перевозившим 20 тонн соды.

- В результате происшествия на месте погибли водитель «Форда» и его 38-летний пассажир – уроженец Донского региона, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – По факту случившегося проводится проверка.
На федеральной трассе в ДТП с грузовиком погиб уроженец Ростовской области

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