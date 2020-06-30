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На Дону задержали эколога, вымогавшего деньги у предпринимателя

На Дону задержали эколога, вымогавшего деньги у предпринимателя
Фото: dp.ru
Сотрудника межрайонного отдела управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии области будут судить за получении взятки. Его обвиняют по статье “Получение взятки должностным лицом, сопряжённое с вымогательством”. Об этом сообщили в следственном управлении региона.

По версии следствия, задержанный эколог заставлял предпринимателя, который занимается сбором, обработкой и реализацией природного камня, отдавать 20% процентов от его прибыли.
- При этом подозреваемый неоднократно высказывал угрозы проведения проверок в отношении предпринимателя и привлечения его к административной ответственности, - рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали, когда тот получил “вознаграждение” в размере 55 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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