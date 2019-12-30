На Дону за тяжкое преступление на границе разыскивается 32-летний мужчина



В Ростовской области по подозрению в тяжком преступлении разыскивается 32-летний мужчина.



По информации источника Rostov.ru, Ян Андреевич Ковтуненко устроил поножовщину в городе Донецке вблизи границы с Украиной.

- У разыскиваемого случился конфликт перед пунктом пропуска через границу с Украиной, - рассказал источник. – В очереди он встретил своего знакомого, с которым у него завязалась ссора. В ходе потасовки Ковтуненко ранил ножом оппонента.



Пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу, а подозреваемый с места преступления скрылся.



В настоящее время полицейские разыскивают мужчину на территории Ростовской области.



Согласно ориентировке, на вид мужчине - 35-40 лет, рост - 160-170 сантиметров. У него плотное телосложение, щетина, тёмные волосы. В момент совершения преступления Ковтуненко был одет в тёмную куртку. При себе у него может быть холодное оружие.